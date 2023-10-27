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台數科旗下鑫傳今掛牌上櫃 早盤上漲逾10% 展開蜜月行情

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台數科旗下小金雞鑫傳（6856）於今（27）日掛牌上櫃，每股承銷價65元，今早盤以68.5元開出，盤中最高一度達71.7元，隨後漲幅稍有收斂，若以承銷價計算，盤中漲幅逾10%，不過，離昨日興櫃收盤價76.5元相比，下跌約6%。

鑫傳資本額2.4億元，最大股東為台數科，持股達77%，主要業務為衛星電視、節目製作事業、廣告銷售事業、電視購物與電子商務等，旗下有冠軍夢想台、冠軍電視台、中台灣生活網、A-one體育台、美麗人生購物台、LINE購物直播、LINE購物商城、電商平台，同時進行新聞、節目及專案拍攝製作，有線電視、衛星電視、機上盒及轉型數位廣告銷售等。

鑫傳同步代理台數科集團旗下六家有線電視系統台及北港有線電視廣告業務，是中南部地區最大廣告平台代理商。鑫傳指出，近年積極與LINE TV、LINE Today策略合作，除節目上架LINE的平台，也共同製作節目。

鑫傳去年營收3.97億元，年增7%，毛利率70%，稅後純益1.18億元，純益率20%，每股純益4.91元；累計今年上半年營收1.93億元，毛利率68%，稅後純益4,901萬元，純益率25%，每股純益2.04元。

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