宸曜將於11月9日 掛牌上櫃

工業電腦（IPC）新兵宸曜（6922）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,704張，競拍底價70.69元，暫定承銷價82元，競拍時間自10月20日至24日，10月26日開標；10月30日至11月1日辦理公開申購，3日抽籤，暫定11月9日掛牌上櫃。

宸曜科技專注於兼具強固及緊湊小尺寸的無風扇工業電腦平台的設計與製造，核心技術涵蓋嵌入式運算以及產業數據的採集分析。隨著邊緣運算與人工智慧應用的興起，宸曜科技積極致力於加速智慧交通、智慧監控、智慧製造、影像醫療等智慧城市應用的落地。

在前述的應用中，交通相關應用市場的成長力道不容忽視。都市化進程推動了對順暢交通管理的需求，而高效率及高安全性意識的提高以及高齡化與少子化則加劇了對於各類自駕車的渴望。隨著科技的進展，物聯網及邊緣智能運算等技術所發展出的解決方案，已經能大幅滿足這些需求。

其中，具有AI邊緣運算的工業電腦，已然成為智慧交通應用的剛性需求；對於產業電腦定位也趨向具硬體小型化、高密度化，同時要能適用於惡劣和極端環境條件，且須達到低功耗和長時間穩定運作，而這些市場需求與宸曜科技所專注的領域十分契合。

宸曜科技的AI邊緣運算電腦通過EN 50155認證與軍用MIL-STD-810G認證，且因應不同AI運算需求，提供多種算利與專利防水、防塵、耐震等設計，易於部署至各種交通運輸系統，如視訊監控、自駕車、軌道地鐵系統、V2X車聯網等。

宸曜科技發言人藍林忠副總表示：「智慧交通應用在人工智慧與機器學習的幫助下，不僅提升了效率與準確度，同時也節省人力需求，加速了其應用的推進與落地。宸曜科技所推出的AI邊緣運算電腦，具備強固設計與長時間穩定運作，可滿足各種移動運輸裝置與週邊設備的運算需求與環境條件，加速智慧交通生態系統的實現與拓展。」

根據調研機構Grand View Research所做的報告指出，2022年全球智慧交通市場規模達282.5億美元，並預測2023年至2030複合年成長率(CAGR)為8.3%，在交通管理解決方案、道路安全監控、車牌識別、智慧駕駛等應用快速發展下，產業前景樂觀。