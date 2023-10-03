鑫傳10月27日上櫃掛牌 中籤紅包1.56萬元、報酬率24%

台數科（6464）旗下小金雞鑫傳（6856）預計10月27日掛牌上櫃，上櫃前現金增資發行新股採競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣將自10月5~11日進行投標，最低投標價格54.62元，公開申購則自10月17~19日進行，每股發行價格暫定65元，以今（3）日興櫃收盤價80.5元計算，若中籤可望落袋15,600元，報酬率24%。

鑫傳競價拍賣最低投標價格54.62元，投標日為10月5~11日，10月13日開標，10月27日撥券，競標張數3,024張；競拍之後將辦理公開申購，每股發行價格暫定65元，預計在10月17~19日辦理申購。

鑫傳今日以80.5元收盤，與承銷價的價差達15.6元，換算中籤的投資人可望賺進15,600元，報酬率24%。

鑫傳資本額2.4億元，最大股東為台數科，持股達77%，主要業務為衛星電視、節目製作事業、廣告銷售事業、電視購物與電子商務等，旗下有冠軍夢想台、冠軍電視台、中台灣生活網、A-one體育台、美麗人生購物台、LINE購物直播、LINE購物商城、電商平台，同時進行新聞、節目及專案拍攝製作，有線電視、衛星電視、機上盒及轉型數位廣告銷售等。

鑫傳去年營收3.97億元，年增7%，毛利率70%，稅後純益1.18億元，純益率20%，每股純益4.91元；累計今年上半年營收1.93億元，毛利率68%，稅後純益4,901萬元，純益率25%，每股純益2.04元。