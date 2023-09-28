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明揚連吞3根跌停 今股價回穩

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

發生重大爆炸事故的高爾夫球製造商明揚（8420）今（28）日起買賣股票改為全額交割；而股價連吞3根跌停後，出現止跌回穩走勢。該公司表示，待善後告一段落後，將提出二廠復工申請。

明揚22日因屏東工廠爆炸，造成百餘人受傷，遭經濟部勒令停工100%產能，櫃買中心對該公司開罰100萬元，並對母公司明安（8938）也開罰50萬元，同時公告明揚今日起股票改為全額交割。

此外，屏東地檢署針對該案展開調查，搜索董事長劉安晧、總經理呂英誠住處，27日晚間分別以600萬元、500萬元交保。

而明揚今日被打入全額交割股後，擺脫連3天跳空跌停的窘態，早盤股價一度漲1.5元、至63元，漲幅2.43%，雖隨後下挫至56.1元，但立即拉回，最後以61元作收，小跌0.5 元、跌幅0.81%，成交量1,664張。

至於正進入出貨旺季、在手訂單滿握的明安，股價則觸底反彈，今日以上漲3.7元、漲幅5.55%，收在70.4元，成交量3,416張。

針對屏東工廠被勒令停工半年，明揚高層表示，將待善後處理告一段落，並完成二廠場地整理和建物結構勘查、補強安全性後，再向科技產業園區高屏分局申請復工。

而二廠原本為品牌客戶Callaway專用生產廠區，惟基於維繫其他客戶合作關係，若能復工，將與其協商轉移部分產能給其他品牌使用。另外，因受損嚴重的一廠必須重建，該公司傾向以租賃附近廠房方式建置新產能進行運作。

科技產業園區高屏分局指出，該分局會邀請相關單位、專家、學者等，確認工廠安全無虞，相關設備都完善，才允許復工。而因員工們為維持生計，普遍希望能趕快回去上班，該分局也會參酌考量，不用半年期滿，可以讓該公司提前復工。

明揚 全額交割

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