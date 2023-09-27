明揚打入全額交割前苦吞3根跌停 明安也續挫

高爾夫球製造商明揚（8420）屏東廠房22日爆炸造成嚴重傷亡，櫃買中心表示，自9月28日起，明揚採預收款券交易；在明揚將打入全額交割前，今（27）日爆出逾2.1萬張大量，吞下第3根跌停，明安（8938）雖未跌停卻也是持續下挫。

櫃買中心表示，明揚廠辦發生氣爆火災意外事件，造成多數人員傷亡，並遭屏東縣政府消防局舉發違反消防法，另經濟部加工出口區屏東分處裁處全面停工，對公司財務業務及股東權益影響重大，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第20款規定情事，爰依規公告明揚有價證券自9月28日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

另外，對明揚依櫃買中心對上櫃公司內部控制制度查核作業程序第9條第2項規定處以違約金100萬元；明揚母公司明安有未善盡對子公司監督管理責任之疏失，處以違約金50萬元。

明揚明日起將採預收款券交易，今日早盤以跌停61.5元開出，盤中爆量打開跌停，一度拉升至63.7元，不過，終場仍是以跌停作收，股價連吞3根跌停；明安也是開低，終場收66.7元，下跌2.3元，跌幅3.33%。