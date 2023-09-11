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台灣居護9月19日 辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，台灣居護股份有限公司（7644）將於9月19日透過創櫃板辦理登錄前籌資。台灣居護提供創新的居家護理與生活照顧，以個案為中心、自立生活為目標，串聯個案親友、社區、長照專業與醫療資源等，透過洋蔥式層層支援模式，讓照顧者與被照顧者都能夠安心；另透過團隊自治與資訊平台整合，能有效率且輕鬆面對照顧需求，打造專業的居家與社區照護。

台灣居護公司將自2023年9月12日起揭示其籌資資訊，9月19日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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