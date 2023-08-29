毛小孩概念股來了！萬達寵物每股45元登錄興櫃

毛小孩概念股來了！經營寵物商品、通路、服務的萬達寵物（6968）即將於8月31日，以每股45元登錄興櫃。該公司目前在全台擁有109家直營門市，旗下有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及寵物電商「毛孩市集」等品牌，是台灣寵物用品連鎖門市的先驅。

萬達寵物販售寵物食品、清潔用品、保健品和玩具等，營收占比超過九成，除了台灣在地深耕的寵物友善商品，也引進多款國外 WDJ《Whole DogJournal（全犬期刊）》認證的寵物食糧，公司也已完成建置快商務系統，讓消費者在不受疫情或是天候的影響之下，享受一小時到貨的便捷服務。另萬達寵物有超過5%營收來自美容服務，供毛孩美容、安親照顧、諮詢以滿足毛孩在美容造型、SPA 及住宿服務等。

萬達寵物去年營收20.16億元，稅後純益6671萬元，年增4.15%，每股純益2.06元。公司自結今年前七月營收14.49億元，年增30.65%，稅後純益5396.4萬元，每股純益1.35元。

萬達寵物表示，公司串聯寵物與飼主提供最適服務，構建「被寵愛」的生活提案平台，並且已導入 SAP 系統建置寵物 CRM 平台，運用顧客管理系統科技建造寵物智慧資料庫。透過全球嚴選商品，培養有溫度的在地客製服務，結合智能科技，提供寵物美好生活。