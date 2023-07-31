百元旅行社股再添新兵 旅天下興櫃掛牌首日股價翻倍

雄獅集團小金雞旅天下（6961）今（31）日興櫃掛牌，其輔導推薦證券商認購價為每股56.8元，開盤價72元，盤中股價衝破百元大關來到155元，股價翻倍。旅天下今年上半年營收9.93億元，已達成疫情前的八成，稅後淨利0.46億元，已超越疫情前、2019年全年的表現，上半年每股純益來到3.14元，表現亮眼。

旅天下為雄獅（2731）投資的B2B加盟事業，透過通路門市與產品兩端的加盟營運策略，創新旅行社營運模式。雄獅集團董事長王文傑表示，放眼國際，布局加盟策略的旅行社鮮少，甚至許多國家完全沒有，但旅天下驗證加盟策略確實可行，而且是非常可行。

旅天下有九成以上的營收來自B2B，鎖定旅行社的「批售」市場，以賺取分潤佣金，不另收加盟費用。旅天下總經理李嘉寅分析，全台有近七成出境旅遊通路市場，仍掌控於近3,000家的中小型旅行社手中，因小型旅行社有豐厚區域脈絡關係，主要優勢與業務集中於「客製化包團」，旅天下不僅建立產品加盟平台，開放加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，同時聯盟全台在地旅行社，整合地方旅遊資源、人脈，利用加盟商的多元通路與多樣客群推廣產品。

而加盟旅天下的小型旅行社，因受限員工數量少，於客服、行銷、公關、法務、資訊系統等資源較匱乏，旅天下可快速提供後勤支援；加盟商同時可藉由旅天下的品牌效益，增加產品知名度、拓展客源，提升銷售率，並可販售雄獅旅遊、旅天下全線及所授權之產品，產品力大幅增加。

旅天下不僅開發包機直航日本，全線產品運用的航空公司更多達30家，因善於靈活運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，銷售亮眼，吸引許多航空公司主動合作。李嘉寅表示，強大的產品線控如同旅天下的中央廚房，未來將持續精進，推出豐富多元的旅遊產品。