快訊

常跌倒踩空小心罹患青光眼 醫曝可能造成眼壓上升的5個因素

影／神岡倉庫大火傳爆炸聲 消防隊員搶救中

成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她IG限動50字回應

百元旅行社股再添新兵 旅天下興櫃掛牌首日股價翻倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
由左至右為旅天下會計主管王佳筠、總經理李嘉寅、董事長王文傑、經營企劃兼發言人許哲郎。業者提供
由左至右為旅天下會計主管王佳筠、總經理李嘉寅、董事長王文傑、經營企劃兼發言人許哲郎。業者提供

雄獅集團小金雞旅天下（6961）今（31）日興櫃掛牌，其輔導推薦證券商認購價為每股56.8元，開盤價72元，盤中股價衝破百元大關來到155元，股價翻倍。旅天下今年上半年營收9.93億元，已達成疫情前的八成，稅後淨利0.46億元，已超越疫情前、2019年全年的表現，上半年每股純益來到3.14元，表現亮眼。

旅天下為雄獅（2731）投資的B2B加盟事業，透過通路門市與產品兩端的加盟營運策略，創新旅行社營運模式。雄獅集團董事長王文傑表示，放眼國際，布局加盟策略的旅行社鮮少，甚至許多國家完全沒有，但旅天下驗證加盟策略確實可行，而且是非常可行。

旅天下有九成以上的營收來自B2B，鎖定旅行社的「批售」市場，以賺取分潤佣金，不另收加盟費用。旅天下總經理李嘉寅分析，全台有近七成出境旅遊通路市場，仍掌控於近3,000家的中小型旅行社手中，因小型旅行社有豐厚區域脈絡關係，主要優勢與業務集中於「客製化包團」，旅天下不僅建立產品加盟平台，開放加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，同時聯盟全台在地旅行社，整合地方旅遊資源、人脈，利用加盟商的多元通路與多樣客群推廣產品。

而加盟旅天下的小型旅行社，因受限員工數量少，於客服、行銷、公關、法務、資訊系統等資源較匱乏，旅天下可快速提供後勤支援；加盟商同時可藉由旅天下的品牌效益，增加產品知名度、拓展客源，提升銷售率，並可販售雄獅旅遊、旅天下全線及所授權之產品，產品力大幅增加。

旅天下不僅開發包機直航日本，全線產品運用的航空公司更多達30家，因善於靈活運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，銷售亮眼，吸引許多航空公司主動合作。李嘉寅表示，強大的產品線控如同旅天下的中央廚房，未來將持續精進，推出豐富多元的旅遊產品。

雄獅

延伸閱讀

生技新兵 育世博將登興櫃

興櫃業績秀 8月登場

雄獅打破99%旅行社不加盟！小旅行社獨立就活很好 為何肯點頭？

愛比科技周漲18% 冠興櫃

相關新聞

百元旅行社股再添新兵 旅天下興櫃掛牌首日股價翻倍

雄獅集團小金雞旅天下（6961）今（31）日興櫃掛牌，其輔導推薦證券商認購價為每股56.8元，開盤價72元，盤中股價衝破...

精測、旺矽、雍智 接單看旺

半導體產業庫存去化進度不一，法人看好人工智慧（AI）採用率提升，HPC需求成長，加上5G、網通、車用等應用仍暢旺，以及美...

生技新兵 育世博將登興櫃

細胞治療指標公司育世博-KY（6976）將在8月8日登錄興櫃市場。

91APP瞄準年底旺季

今年零售產業逐漸復甦，D2C和OMO成為重要產業趨勢。91APP*-KY（6741）積極開發相關產品與導入生成式AI應用...

興櫃業績秀 8月登場

櫃買中心表示，配合興櫃公司8月中陸續公布2023年上半年度財務報告，為利持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，櫃買...

櫃買搭橋 助創新企業引資

櫃買中心扶植創新企業發展一向不遺餘力，上周邀請三家創櫃公司參與財團法人生物技術開發中心主辦之「2023 Bio Asia...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦