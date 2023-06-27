暑假太熱了在家玩遊戲正好？遊戲股領軍文創類股大漲

台股集中市場及櫃買市場今（27）日下跌，不過，OTC指數雖然開低，但靠著生技股及文化創意類股的漲勢，盤中一度翻紅衝高，近午盤才再下跌翻黑；文創類股主要是由遊戲股領漲，華義（3086）、昱泉（6169）、大宇資（6111）、霹靂（8450）率先衝上漲停鎖死，類股指數盤中上漲逾2%。

遊戲研發商大宇資首款印度手遊《掠奪者六號》（RAIDER SIX）已啟動預先登錄活動，目前預先登錄人數突破260萬人，預計7月4日在印度、孟加拉、巴基斯坦等地區正式開服，可望進一步挹注營運成長。

受惠印度新遊戲題材，加上暑假旺季加持，推升股價表現，大宇資昨日漲停重回百元關卡後，今日續強，早盤以108.5元開高後，盤中衝上漲停112.5元，漲停及市價追買單逾4,900張。

昱泉也是開高後衝上漲停27.95元，創去年1月來新高；華義也衝上漲停90.5元，創去年12月以來的高點；霹靂以25.6元開出，下跌0.2元，盤中翻紅且衝上漲停28.35元鎖死，追買單超過1,400張。

另外，傳奇（4994）以48.55元開高後衝上漲停52.5元鎖死，近買單超過2,600張；網龍（3083）盤中漲幅逾7%，歐買尬（3687）搭上AI熱潮，推升股價上漲，盤中漲幅逾5%，智冠（5478）、橘子（6180）、宇峻（3546）等上漲逾2~3%，鈊象（3293）也上漲逾1%。