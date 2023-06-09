櫃買中心7月3日起發布三檔新產業分類指數

櫃買中心將於今年7月3日發布「綠能環保類指數」、「數位雲端類指數」、「居家生活類指數」等三檔新產業分類指數，盤中即時價格指數為每5秒計算及公布一次，各指數之報酬指數則於收市後計算一次。

櫃買中心自1995年起編製發行量加權股價指數，並陸續因應市場需要新編產業分類相關指數，例如2014年新編文化創意業指數及2016年新編各產業分類指數的報酬指數等。這次櫃買中心考量近年產業發展趨勢， 預計自2023年7月3日起新編綠能環保類指數、數位雲端類指數及居家生活類指數等三檔產業分類指數，以完整記錄各上櫃產業分類股票的綜合表現。有關產業分類指數詳細介紹請至櫃買中心 官網&指數系列&櫃買指數暨產業分類指數&指數簡介 查詢。

櫃買中心表示，這次新編指數所屬產業類別皆為國際新興產業發展趨勢，更是政府推動的重點產業，預計綠能環保類指數、數位雲端類指數及居家生活類指數三檔產業指數走勢，將有助於投資人聚焦新經濟發展趨勢、掌握新興產業脈動。