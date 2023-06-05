綠能環保概念股衛司特 今申請上櫃

環保綠能及ESG概念股衛司特（6894） 今（5）日向櫃買中心送件申請上櫃。衛司特今年首季合併營收1.77億元，稅後純益3794.2萬元，EPS為1.84元。今天興櫃參考價198.5元。

衛司特實收資本額2.04億元，董事長兼總經理為林世民。該公司兩大收入來源為「再生金屬服務」與「電解設備與耗材」收入，主要服務領域為「印刷電路板」、「半導體」及「光電面板」等三大產業。衛司特以獨創「廠中廠BOO（Build-Operate-Own）」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度達99.5%以上銅金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。

衛司特在綠色環保市場上具有舉足輕重競爭地位，加上國際環保意識抬頭且在循環經濟、碳權及ESG等議題已成為企業營運重點項目的潮流下，衛司特專為客戶量身打造電解回收處理服務，將金屬再生回歸到產業供應鏈中，落實循環經濟與提升企業形象雙贏局面，未來營運及獲利動能可期。