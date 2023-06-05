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錯過華安新股紅包不用懊惱！這檔明起申購、抽中現賺1張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

6月以來已有兩檔新股抽籤，其中準上市股華安，每股承銷價42.12元，潛在報酬率59%，中籤可落袋24,880元，如果錯過華安也不用懊惱，準上櫃股鏵友益的報酬率更超過1倍達115%，每股承銷價22元，將自明日起開始申購，以今(5)日興櫃收盤價47.45元計算，中籤者可望賺進25,450元，抽中1張現賺1張多。

華安預計6月12日掛牌上市，新股公開申購結束，預計明日抽籤，預估中籤率約0.38%；另外，上櫃股耀勝（3207）增資股目前正在申購中，公開申購日期至6月7日，每股承銷價60元，以今日收盤價77.9元計算，中籤可望賺進17,900元，報酬率29.8%。

錯過華安，還有1檔的報酬率更高，鏵友益將自6月6~8日辦理公開申購，預計公開承銷672張，每股承銷價22元，6月12日抽籤，6月16日掛牌上櫃，以今日興櫃收盤價47.45元計算，潛在報酬率達115%。

鏵友益2014年10月2日成立，為全自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商，主要產品應用在半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業，提供客戶具有高性價比、配合製程之客製化及迅捷的服務，並提出業界首創之100%全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率。

鏵友益針對現有製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備，另外，著重AIOT智能自動化檢測，提供智能自動化廠區運輸及上下料等功能，為晶圓廠節省大量運輸人力、降低晶圓於各段製程轉移破片及搬送效率降低之風險。

鏵友益除協助客戶轉型為智能自動化工廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，高品質的設備深獲客戶信賴，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。

鏵友益表示，未來將持續投入新產品研發，以模組化生產流程，依照不同客製化需求，相較同業，開發產品多元化且快速。除強化靈活生產的核心競爭力外，也提高生產的整合效率以降低製造成本，繼續提高產品品質及服務標準，瞄準市場痛點，提供尚未被滿足的市場需求，積極爭取與更多業界龍頭廠商的合作機會，並進一步提升、擴大事業規模，目標成為世界級半導體產品檢驗及工廠智能自動化服務廠商。

晶圓廠

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