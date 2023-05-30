櫃買中心出席台灣數位創新領航論壇 力挺數位創新企業進入資本市場

櫃買中心今(30)日受邀出席由數位發展部數位產業署主辦台灣數位創新領航論壇，這次論壇邀請多家數位新創公司及創投業者等參與，並透過企業經驗分享、對話座談及一對一媒合等方式，探討MarTech行銷科技產業趨勢及如何創造商機。

櫃買中心總經理李愛玲於會中進行專題演講表示，櫃買中心為世界交易所聯合會(WFE)正會員，已扶植逾2,400家企業進入資本市場，依據2023年4月WFE的統計數據，上櫃主板掛牌家數在WFE會員中排名第13名，2022年度成交週轉率排行第3名，在國際交易所間表現亮眼。

櫃買中心被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，已建置有創櫃板、戰略新板、興櫃一般板及上櫃主板等多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊，對於具備技術但處於發展期尚未獲利的創新企業，亦可利用科技事業機制申請上櫃，提早進入資本市場並透過櫃買市場成長茁壯。

另外，櫃買市場具有合理的本益比，有助於彰顯企業投資價值，且股票交易熱絡，相較其他資本市場具有較高的週轉率及穩定的流動性，利於投資人評選投資企業。在全球數位轉型浪潮下，企業各項營運、生產朝數位化、智能化發展，帶動數位雲端產業鏈蓬勃發展，為發揮群聚效應及利於投資人聚焦關注，櫃買中心將於2023年7月3日起新增數位雲端產業類別，並將原電子商務併入數位雲端，打造特色新興產業聚落。

這次論壇由主辦單位數位發展部部長唐鳳及創業投資商業同業公會理事長邱德成進行開幕致詞，此外並由91APP董事長何英圻及awoo副總王鶴穆分享如何協助企業進行數位行銷，接著由數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂及數位轉型學院院長詹文男分別主持爐邊對話及商機對談，探討政府如何領航實現企業數位轉型及企業如何運用行銷科技等議題，最後由數家新創公司進行分享，並安排與創投及MarTech企業進行一對一媒合交流，共創雙贏合作商機。

櫃買中心長期以來對於扶植創新企業進入資本市場不遺餘力，已有許多企業透過櫃買中心的協助，運用資本市場的力量壯大營運規模及提升知名度。未來櫃買中心仍將致力於提供企業更多元與便利的籌資管道，繼續發掘更多具成長性的創新企業，推動企業落實公司治理及促進企業永續發展，並藉由提升資本市場的質量，提供投資人更優質的市場平台。