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欣興營收／4月年增11.9% 創近15個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB載板大廠欣興（3037）8日公告4月營收93.61億元，月增5.2%，創近15個月新高，年增11.9%。

欣興4月營收年增表現優於同業，同業4月營收平均年成長10.4%。

欣興預定5月31日召開股東常會，地點為桃園市桃鶯路398號住都大飯店，今年無選舉，並將討論提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。

隨著投資建廠高峰過後，欣興今年資本支出就算小幅調高至242億元仍有望低於去年水準。

欣興先前2月已公告董事會決議通過將113年資本預算由約新台幣173億元，再增加約新台幣69億元，增加後總金額約為新台幣242億元；並通過114年進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣5億元。

欣興當時公告預計投資金額為113年增加約新台幣69億元及114年約新台幣5億元。主係配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。各項資本預算及長交期設備採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

欣興也說，113年資本預算包含從111~112年遞延之資本預算約新台幣22.3億元。

新台幣 欣興

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