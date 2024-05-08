緯穎營收／4月219.63億元、年增兩成 創歷年同期新高
緯創旗下伺服器代工廠緯穎（6669）8日公告4月營收219.63億元，由於3月逢季底出貨量拉升，墊高營收基期，月減17.2%，但較去年同期成長20.8%，並創歷年同期新高；前4月累計營收915.91億元，年減0.88%。
緯穎董事會7日通過第1季財報，單季毛利率續站穩一成大關、達到11.1%，營益率衝上8.4%，三率同寫新高，稅後純益47.07億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益26.92元，單季獲利與每股純益同締新猷，開始收割AI伺服器商機帶來的甜美果實。
緯穎今年AI伺服器及新客戶貢獻度提升，除ASIC伺服器外，也與多家客戶合作開發GPU伺服器，GPU伺服器客戶產品會在下半年量產，將顯著貢獻營收，從既有客戶及新客戶釋出訊息來看，對今年整體展望正向看待。
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