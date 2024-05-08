快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

中央社／ 記者何秀玲台北8日電
台股今天呈現震盪格局，在聯發科（圖）與廣達撐盤下，台股加權指數漲3.67點。美聯社
台股今天呈現震盪格局，在聯發科（圖）與廣達撐盤下，台股加權指數漲3.67點。美聯社

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI人工智慧、機器人概念股的股價相對有撐。

至11時30分，在聯發科與廣達撐盤下，台股加權指數漲3.67點，來到20657.20點，成交值新台幣2786億元。

電子權值股表現，台積電開低，最低至792元，失守800元關卡，盤中一度漲回平盤800元；鴻海由黑翻紅，最高漲2元達171.5元；聯發科盤中上漲40元，來到1085元。

AI概念股中，廣達盤中上漲6元，來到273元；緯穎盤中上漲115元，來到2460元。散熱族群中，奇鋐和雙鴻盤中股價在平盤上下遊走。

今天另一個強勢族群為散裝航運族群，盤中新興漲幅約1%、中航漲幅約2%、萬海漲幅逾4%；觀光族群中，國賓攻上漲停76.6元、夏都漲幅0.6%、八方雲集漲幅1.71%。

機器人概念股中，所羅門、昆盈漲幅約6%，穎漢飆漲停23.90元、和椿盤中漲勢暫歇，漲約1%。

資深證券分析師王兆立表示，美股昨天漲跌互見，科技股收盤轉強，而近期公司紛紛公布季報與月營收，買盤相對會持觀望態度，操作難度也高，導致昨天成交量相對不高，顯示投資人追價意願沒太積極。

以目前類股來看，部分權值股、AI概念股如廣達、鴻海股價都上揚，整體觀察，大盤有機會往上走高。

廣達 概念股

延伸閱讀

廣達：3A產品齊發乘勝追擊 在變革中保持領先

聯發科最強手機晶片PK高通 營運添動能

聯發科預估 AI 手機...三年後逾10億支

瑞昱美國控聯發科反托辣斯案 駁回

相關新聞

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI...

健鼎股息誘人 股價一度亮燈漲停衝上226.5元

PCB 廠商健鼎（3044）高股息誘人，7日宣布拉升配息率，8日股價一度亮燈漲停衝上226.5元。隨後打開但漲幅也仍有9...

車用產品回穩 PCB 族群回神 健鼎營運繳出最強首季、盤中股價直衝漲停

健鼎（3044）7日公布首季淨利約18.4億元，季增1.1%，年增62%，每股純益3.5元，繳出最強首季表現，董事會同時...

文曄下半年預期營運不確定 股價重挫至跌停

文曄（3036）7日舉行法說會，首季每股純益創下六季以來新高，文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場...

聯電報喜 4月業績雙成長

晶圓代工廠聯電（2303）昨（7）日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%...

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。