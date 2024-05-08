聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI人工智慧、機器人概念股的股價相對有撐。

至11時30分，在聯發科與廣達撐盤下，台股加權指數漲3.67點，來到20657.20點，成交值新台幣2786億元。

電子權值股表現，台積電開低，最低至792元，失守800元關卡，盤中一度漲回平盤800元；鴻海由黑翻紅，最高漲2元達171.5元；聯發科盤中上漲40元，來到1085元。

AI概念股中，廣達盤中上漲6元，來到273元；緯穎盤中上漲115元，來到2460元。散熱族群中，奇鋐和雙鴻盤中股價在平盤上下遊走。

今天另一個強勢族群為散裝航運族群，盤中新興漲幅約1%、中航漲幅約2%、萬海漲幅逾4%；觀光族群中，國賓攻上漲停76.6元、夏都漲幅0.6%、八方雲集漲幅1.71%。

機器人概念股中，所羅門、昆盈漲幅約6%，穎漢飆漲停23.90元、和椿盤中漲勢暫歇，漲約1%。

資深證券分析師王兆立表示，美股昨天漲跌互見，科技股收盤轉強，而近期公司紛紛公布季報與月營收，買盤相對會持觀望態度，操作難度也高，導致昨天成交量相對不高，顯示投資人追價意願沒太積極。

以目前類股來看，部分權值股、AI概念股如廣達、鴻海股價都上揚，整體觀察，大盤有機會往上走高。