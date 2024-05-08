技嘉4月營收連二月攀峰
技嘉（2376）昨（7）日公布4月合併營收285.23億元，連續兩個月創新高，月增17.61%，年增290.54%，反應AI伺服器產品出貨強勁。
前四月合併營收836.75億元，年增136.73%。本季輝達（NVIDIA）、超微（AMD）AI伺服器出貨動能續強，營運仍有看頭。
技嘉本業生產主機板與顯示卡，並搭上輝達旋風，搶攻AI伺服器商機，使得該公司伺服器占比持續提升。技嘉2023年合併營收衝上1,367.73億元，創新高，年增27.51%，以今年前四月合併營收836.75億元、已占去年總營收超過六成來看，法人預期，該公司2024全年營收可望再戰新高。
輝達今年3月在美國加州舉辦年度GTC技術大會，推出新一代Blackwell架構AI晶片B200，技嘉再度入列新晶片供應鏈，可望持續搭上輝達的AI成長列車。
展望第2季，法人表示，技嘉消費性產品的主機板業務進入傳統淡季，但AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達A100、H100 GPU的AI伺服器，並且在近期通過超微MI300的AI晶片伺服器認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。
法人預估，技嘉AI伺服器今、明年占整體伺服器營收比重將分別來到82%、87%，將成為營收主要成長來源。
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