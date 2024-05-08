快訊

好天氣只到明天！母親節鋒面攪局、全台慎防雷雨突襲

美股三大指數收紅！道瓊連七漲 就業市場走軟推升降息押注

詐騙LINE股票群組手法大公開 她還原老父親如何被騙走3千萬房子

瑞昱4月業績重回百億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠瑞昱（2379）、矽創、昇佳與松翰昨（7）日公布4月業績。瑞昱單月營收100.68億元，月增逾一成，重回百億元之上，為歷年同期次高。矽創也月增超過一成，昇佳與松翰都增溫。

瑞昱4月合併營收月增11.3％、年增21.8％，累計前四月合併營收356.91億元，年增27.9％。法人預期，瑞昱本季應可延續動能，表現優於上季與去年同期，毛利率方面則受惠於庫存迴轉利益挹注而將維持高檔。

矽創4月合併營收14.38億元，月增14.3％、年減6.1％，累計前四月合併營收55.87億元，年增8.8％。矽創旗下感測IC廠昇佳4月合併營收3.52億元，月增9.1％、年減0.03％，累計前四月合併營收16.25億元，年增32.7％。

松翰4月合併營收2.4億元，月增7.7％、年增18.9％，今年前四月合併營收8.52億元，年增15.1％。

營收 矽創

延伸閱讀

大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

亞電財報／首季 EPS 0.13元 匯兌利益進補與車用成長

致伸營收／4月50.3億元、月增年減 下半年推 AI PC 可望刺激需求

台塑營收／4月166.6億元、月減年增 部分訂單延至5月

相關新聞

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI...

日月光投控4月營收雙升 看好下半年AI先進封測

半導體封測廠日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣458.2億元，月增0.3%、年增5.8%。日月光投控重申，下半...

重電族群財報出爐！中興電、士電大嗑台電商機 第1季獲利飆高

重電族群財報陸續出爐，士電（1503）、中興電（1513）9日公布第1季財報，受惠台電強韌電網計畫下，再度寫下佳績，士電...

廣達營收／4月973億元、月減4.3% 創歷年同期新高

代工大廠廣達（2382）9日公告4月營收973.37億元，受到季底拉貨效應影響，基期較高，營收月減4.3%，年增25%，...

立凱電營收／4月月增151.6% 為10個月新高

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）2024年4月合併營收為0.64億元，原物料價格較去年同期下跌，以及公...

穎崴首季每股純益5.81元 歷年同期新高 AI動能本季續增

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（８）日舉行董事會通過經會計師核閱之2024年第1季財務報表並公布營運成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。