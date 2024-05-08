瑞昱4月業績重回百億
IC設計廠瑞昱（2379）、矽創、昇佳與松翰昨（7）日公布4月業績。瑞昱單月營收100.68億元，月增逾一成，重回百億元之上，為歷年同期次高。矽創也月增超過一成，昇佳與松翰都增溫。
瑞昱4月合併營收月增11.3％、年增21.8％，累計前四月合併營收356.91億元，年增27.9％。法人預期，瑞昱本季應可延續動能，表現優於上季與去年同期，毛利率方面則受惠於庫存迴轉利益挹注而將維持高檔。
矽創4月合併營收14.38億元，月增14.3％、年減6.1％，累計前四月合併營收55.87億元，年增8.8％。矽創旗下感測IC廠昇佳4月合併營收3.52億元，月增9.1％、年減0.03％，累計前四月合併營收16.25億元，年增32.7％。
松翰4月合併營收2.4億元，月增7.7％、年增18.9％，今年前四月合併營收8.52億元，年增15.1％。
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