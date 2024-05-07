聯詠法說會／電視客戶拉貨升溫 估第2季營收持平至季增4.4％
驅動IC大廠聯詠（3034）7日召開法說會並釋出未來營運展望，聯詠副董事長王守仁表示，由於全球運動賽事將在第3季舉行，使第2季電視系統晶片（SoC）、大尺寸驅動IC等產品線出貨最為強勁，預期單季合併營收將與第1季持平或季增4.4％。
對於第2季營運展望，王守仁指出，由於全球總體經濟及地緣政治的不確定性將延續，使整體消費性電子回溫速度較預期緩慢，不過由於今年第3季將有全球運動賽事奧運將舉辦，加上中國大陸618促銷活動，使電視客戶備貨力道相對積極，成為帶動第2季營運動能向上的主要原因。
聯詠預估，今年第2季合併營收將落在244～255億元，與第1季相比將持平或季增4.4％，毛利率將介於38.5～40.5％，跟今年首季的41.09％相比將減少2.59個百分點至0.59個百分點。
針對毛利率相比第1季下滑的主要原因，王守仁表示，主要原因部分產品單價有做調整，加上委託設計（NRE）案收入會比第1季較少，另外在中小尺寸市場需求面臨第2季淡季影響下，產品價格壓力比較大，其中又以低階產品有競爭狀態最為嚴重，不過隨著未來AMOLED規格持續進化，使IC規格也需要調整，屆時產品單價有機會持續回溫。
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