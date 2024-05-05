大立光營收／4月34.6億元、月增0.2% 創四年同期新高

大立光電（3008）5日公布4月合併營收34.58億元，月增0.2%，為三個月來最佳，也是四年同期新高，較去年同期成長20%；累計今年前四月合併營收147.71億元，較去年同期成長23%。大立光表示，5月拉貨動能與4月差不多。

針對今年手機鏡頭升級趨勢，大立光董事長林恩平日前表示，去年有升級的今年沿用比較多，有同樣的規格但下放到更多的機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年，至於搭載模造玻璃（MG）的混合鏡頭也是下半年才會有量。

林恩平表示，3月到5月拉貨動能相當，6月還看不到。由於新機規格設計導入需要更長時間，前一次法說會法人追問未來六至12個月手機規格趨勢，林恩平表示，除了某些客戶旗艦機種有提升外，中階機種並未升級。隨潛望式鏡頭、混合鏡頭等漸成趨勢，因鏡片變大、製程更複雜，林恩平說，今年底會把所有廠（產能）都用完，第4季達滿產能，至於第二座新廠明年才會好，產能規劃仍視客戶訂單動態調整。