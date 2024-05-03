十銓一季賺贏去年 首季每股純益4.1元寫單季新高

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今（3）日舉行董事會通過2024年第1季財報，首季合併營收為 29.94 億元，對比去年同期大幅增長90.8%，稅後純益2.87億元，首季獲利強勁，每股純益4.1元，創下單季歷史新高記錄。

展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時這幾年在工控及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展集團經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，並取得優異的營運成果，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現價量齊揚，為營運帶來另一波動能，帶來卓越績效。

十銓表示，AI於全球掀起巨浪，公司洞燭先機看好AI運算與Edge運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，預估AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓也將推出輔助人工智慧AI功能的 PC ／NB相容的高規格，與實現Edge AI市場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。

隨著生成式AI推動各種運用，十銓也同步積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。

十銓多年來致力於多方位市場的耕耘，除了多元化穩健經營策略帶來財報表現亮眼，在產品開發上亦屢獲國際專業肯定，旗下電競品牌 T-FORCE及創作者品牌 T-CREATE等四款產品，更於日前紛紛榮獲2024德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2024），再度印證十銓優異的研發實力和卓越的創新設計，備受各方市場高度肯定，將會持續踏穩經營步伐，樂見公司未來發展榮景。