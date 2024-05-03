南亞科4月營收32.05億元 月減5.5% 全年穩健復甦

DRAM大廠南亞科(2408)今(3)日公布2024年4月自結合併營收為32.06億元，月減5.5%，但比去年同期增加41.9%；累計合併營收127.09億元，較去年同期增加46.3%。

南科稍早在法說會釋出今年DRAM市場維持穩健復甦，南亞科總經理李培瑛表示，首季毛利改善只是DRAM復甦的開頭，平均售價可望逐季改善，未來產線正常生產，閒置成本提列也會降低，就能持續改善毛利。地震影響也有機會讓DRAM價格改善幅度更樂觀一些。

李培瑛進一步表示，國際大廠均投入高頻寬記憶體（HBM)，以供應未來AI、高效運算需求。但現行高階產品需要不少產能，可能會降低一般DRAM的產出，隨著HBM行情看俏，有利於整體DRAM市場庫存調整，至於會不會因此出現短缺，仍待持續觀察。

李培瑛說明，在AI應用方面需求仍大於供給。手機需求部分，過去主要因為中國大陸市場連續幾年低迷，但去年下半年需求已見改善。PC方面，如果AI PC放量，就會改善銷售量與DRAM裝載量。

李培瑛認為，DRAM整體市場正改善，改善幅度和復甦力道仍待觀察，尤其地緣政治、戰爭、及區域經濟的影響，仍需要留意。

南亞科預期，2024年DRAM市場維持穩健復甦，1B 製程技術 8Gb DR4 與 16Gb DDR5 產品預計2024年下半年開始量產。伺服器部分，李培瑛也說明，目前是在製造DDR 4的伺服器產品，希望能在年底推出DDR 5的伺服器產品並送樣，預計明年就能貢獻獲利。