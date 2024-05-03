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台達電法說會報喜 股價大漲超過半根停板 重返所有均線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台達電（2308）積極搶佔AI商機，昨日法說會上表示旗下AI伺服器電源、新液冷解決方案都順利進行，推動3日股價勁揚，早盤最高一度拉升至333.5元，重新站上所有均線，盤中漲幅逾5%，而同樣為AI伺服器電源大廠的光寶科（2301）受到帶動，盤中站回百元大關，漲幅逾1%。

台達電昨日召開法說會，AI伺服器導入液冷散熱成新趨勢，董事長海英俊表示，今年底液冷散熱產品將量產，台達電執行長鄭平進一步表示，AI電源快速成長，今年第1季營收占比已達5%，今年相關營收年增率將有二倍增長。

針對今年營運展望，海英俊表示，今年第2季比第1季好滿多的，依照往年營運軌跡，應該會逐季走高至第3季，今年整體上半年優於去年同期，下半年也會比上半年好。

執行長鄭平表示，AI伺服器更高階的產品年底才會陸續出來，競爭優勢主要看你幫客戶解決了什麼，因為能耗高非常熱，「大部分的合作廠商我們都有」，台達在液冷系統做的不錯，「我們目前居於領先地位」，台達電液冷散熱產品預計今年底量產。

台達電3月營收315.78億元，月增16.1%，年減7.6%。今年首季營收912.98億元，年減1.7%，單月及單季營收均為同期次高。

AI 台達電 營收

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