眾福科財報／首季 EPS 0.69元 展望營運逐步升溫
眾福科（3168）董事會2日通過2024年首季財報，稅後純益0.48元，較去年第4季成長16.8%，比去年同期則是衰退38.8%；每股稅後純益0.69元。展望2024年營運，將將呈逐步升溫走勢。
眾福科今年首季合併營收8.61億元，季增10.3%，年減19.5%。毛利率24.11%，分別季增1.88及年增0.31個百分點。稅後純益4,822.4萬元，季增16.8%，年減38.8%；EPS為0.69元。
眾福科隸屬佳世達集團，產品主要應用於：船舶、工控、特殊車輛和醫療等四大領域，貢獻營收占比分別為36%、31%、17.5%及15.5%。尤以專注戶外耐候強固顯示器產品為擅長，貢獻營收占比可達八成。若單就航海的船舶、休閒市場領域，眾福科更打入休閒船舶市場的前5大品牌客戶供應鏈。
眾福科今天股價小漲0.1元，成交量63張，收 62.7元。
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