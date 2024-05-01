台光電首季EPS 5.76元 出貨大增

銅箔基板大廠台光電（2383）昨（30）日公布首季稅後淨利19.8億元，年成長3.12倍，季減0.3%，為同期新高，每股純益（EPS）5.76元。

台光電首季營收129億元，為單季新高，毛利率29%，年增7個百分點，營業利益率19.7%。台光電昨天股價收412元，上漲5.5元。

台光電表示，首季雖為淡季，但仍三率三升，營運改寫同期新高，主因各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增，全年展望續拚成長。

針對2024展望，台光電表示，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要成長動能之一。

台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。