光寶財報／第1季營收288億元 每股純益1.04元

光寶科技（2301）公布首季財報，單季營收近288億元。在持續優化產品組合，同步導入AI賦能、數位化營運管理所產生的綜效，第1季毛利率20.3%，營業利益率7.8%，分別年增1.5個百分點。其中，營業費用來自研發的投入占當季營收6%，持續聚焦雲端、光電、5G及新事業投入。第1季稅後淨利24億元，每股純益1.04元。

光寶總經理邱森彬表示，人工智慧(AI)的發展正在改變我們世界，不僅是軟體的創新，高效的基礎設施建設也是推動這場變革的關鍵力量。AI伺服器的耗能遠超過傳統伺服器，全方位電源管理系統和散熱技術更是當中的關鍵核心，這兩項也是光寶厚積薄發的競爭優勢。我們致力提升AI伺服器電源系統的效率與可持續性，與生態系夥伴共同突破創新，打造綠色永續的資料中心。

公司表示，在AI伺服器電源及雲端運算產品規格提升的帶動下，第1季雲端電源營收年成長逾越一成。光寶持續開發新一代的AI伺服器電源解決方案，其中5.5KW電源、33KW/power shelf (機櫃式電源)已陸續交貨。透過整合與設計能力，進一步將集成磁性元件設計、散熱管理、數位化智慧控制等關鍵技術，開發8KW及更高功率密度和轉換效率的電源解決方案，以因應次世代AI伺服器高算力與高能耗的需求。

此外，光寶持續投入液冷散熱系統的發展，自主開發資料中心等級的核心散熱技術，規劃浸沒式、櫃式氣冷(side car)以及in-row液冷三大冷卻系統。光寶以四大競爭優勢包括MCU全數位主動控制；獨家專利技術—以負載量進行主動式冷卻管理；整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理解決方案；快速的全球製造與佈署能力，為客戶打造完備的AI伺服器液冷解決方案。

展望本季，光寶表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫。同時，全年度在這些高價值事業的帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。面對市場和環境的挑戰與不確定性，光寶將持續多元布局，深入掌握客戶需求與市場動態，作為提升競爭優勢的核心策略，實現長期穩健的成長。