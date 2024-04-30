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友達財報／首季毛利率3.3% 每股損失0.46元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

友達（2409）30日舉行法人說明會公佈2024年第1季合併財務報表，首季合併營業額594.8億元，季減6.1%，年增16.2%，歸屬母公司業主之淨損為35.3億元，每股損失0.46元。

2024年第1季面板總出貨面積達529.5萬平方米，較2023年第4季增加4.1%，與2023年第1季相比增加23.2%。

友達第1季營業淨損為49.4億元，歸屬母公司淨損為35.3億元，每股損失為0.46元，毛利率為3.3%，營業淨損率為8.3%，EBITDA獲利率為 5.8%。

友達表示，回顧第1季，電視面板價格逐步回升，車用事業及垂直場域事業的營收持續成長，帶動月營收穩步往上。筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生之波動，單季營收較去年第4季減少 6.1%。

友達指出，在彈性調整產品組合及持續改善成本之下，本業虧損程度並未進一步擴大，公司整體財務結構穩健，存貨天數 46天，淨負債比19.4%，仍維持在相對健康的水位。

進入第2季，友達說，已在4月2日順利完成BHTC的收購，將直接挹注垂直場域事業的營收；友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程、及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能；在消費性電子產品部分，品牌積極為旺季需求進行備貨，刺激整體面板需求。

友達指出，短期的產出雖受地震影響，但在團隊的努力下生產與出貨已逐步恢復；展望未來，雖然全球通膨及戰爭的不確定性仍在，但基於穩健的財務體質，加上BHTC加入後的全新局面，將資源集中在智慧移動、前瞻顯示技術及垂直場域事業，相信可以貫徹轉型目標，讓友達不只是一家面板公司的目標更快達成。

友達 電視面板

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