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友達財報 / 首季淨損35.3億元 EPS -0.46元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事會30日通過 2024年第一季合併營業額為新台幣594.8 億元，較2023年第四季減6.1%， 與2023年第一季相比增加16.2%。2024年第一季歸屬母公司業主之淨損為新台幣35.3億元，基本每股損失則為新台幣0.46 元。

友達表示，2024 年第一季面板總出貨面積達 529.5 萬平方米，較 2023 年第四季增加 4.1%， 與2023 年第一季相比增加 23.2%。

友達光電2024 年第一季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣 594.8 億元

營業淨損為新台幣 49.4 億元

歸屬母公司淨損為新台幣 35.3 億元

基本每股損失(註1)為新台幣 0.46 元

毛利率為 3.3%

營業淨損率為 8.3%

EBITDA(註2)獲利率為 5.8%

友達指出，回顧第一季，電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收亦持續成長，帶動月營收穩步往上。然筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生之波動，使公司單季營收較去年第四季減少6.1%。

友達強調，在公司彈性調整產品組合及持續改善成本之下，本業虧損程度並未進一步擴大。公司整體財務結構穩健，存貨天數46天，淨負債比19.4%，仍維持在相對健康的水位。

進入第二季，友達已於 4月2日順利完成BHTC的收購，將直接挹注垂直場域事業的營收。

友達指出，友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程、及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能。在消費性電子產品部分，品牌積極為旺季需求進行備貨，刺激整體面板需求。友達短期的產出雖受地震影響，但在團隊的努力下生產與出貨已逐步恢復。

展望未來，雖然全球通膨及戰爭的不確定性仍在，但公司基於穩健的財務體質，再加上 BHTC 加入後的全新局面，友達將資源集中在智慧移動、前瞻顯示技術及垂直場域事業，相信公司可以貫徹轉型目標，讓友達不只是一家面板公司的目標更快達成。

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