勤誠 看旺高階AI 、雲端

伺服器機殼大廠勤誠（8210）近期上傳致股東報告書，勤誠指出，去年歷經通膨危機、美中關係變化、各地經濟復甦放緩與地緣政治動盪、終端客戶資本支出調整等變因，讓營運充滿起伏與挑戰，但公司營收與獲利仍繳出40年來新高，今年持續看旺高階AI商機與雲端產業發展。

勤誠去年每股純益9.03元，較前年每股純益8.32元成長，創掛牌以來新高。勤誠指出，去年是全球高階AI元年，高階伺服器需求爆發，相關應用如AI、HPC、存儲等專案接續開發，帶動全年成長動能強勁，並在業界夥伴與全體同仁攜手努力下，最終在波折起伏的大環境中繳出亮眼成績單。

展望今年，勤誠認為，外部經營環境的不確定性仍持續增加，尤其是地緣政治的變化如全球將近40%人口地區進入選舉年，更加大全球貿易與供應鏈的不確定。但雲端產業的整體成長性仍可期待，將積極了解市場趨勢與客戶需求，並深化全球客戶與市場布局。

勤誠日前參與輝達GTC大會收穫豐碩，受惠強勁訂單需求，有望逐季增長向上，維持下半年優於上半年、全年營運優於去年的預期。