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光寶、台達電、群電法說接續登場 聚焦

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
電源三雄法說會 圖／經濟日報提供
電源三雄法說會 圖／經濟日報提供

台達電（2308）、光寶（2301）及群電（6412）將於本周召開法說會，釋出最新營運成果。一般預期，AI PC對於下半年NB市場激勵作用、AI伺服器後市表現等議題，都將是會中焦點。另一方面，由於近期特斯拉（Tesla）財報表現不佳，加上庫存飆高，台達電是否再度修正對電動車市場看法，也將是關注議題。

光寶將於4月30日召開法說會，總經理邱森彬日前表示，由於GPU晶片供給跟上來，本季光寶來自AI伺服器電源有很好的機會，估計需求季增二至三成。此外，下半年AI PC帶來的換機潮也值得期待，看好本季營運優於首季。針對AI伺服器後市，邱森彬表示，產能已準備就位，預期本季應可順利出貨。

台達電和群電將在5月2日召開法說會。由於去年來電動車市場遭遇逆風，台達電在前次法說會上修正全年對電動車市場的看法。台達電董事長海英俊表示，原預估全年有50%成長，下修至20%-30%。海英俊說，因全球對碳排放要求愈來愈嚴格，中長期仍看好電動車市場前景，至於AI伺服器及散熱下半年將有大單挹注，看好全年相關營收有望翻倍增長，預期今年上半年整體營運優於去年同期，下半年也優於上半年。

群電今年第1季合併營收80.46億元，年減3%。展望本季，公司認為，高通膨的壓力未解，短期內NB及消費性電子客戶的備貨仍謹慎及保守，配合新處理器及新的作業系統推出時程，今年的AI NB筆電電源及伺服器電源新產品將集中在下半年量產。

庫存 通膨 電動

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