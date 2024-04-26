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天鈺推零售 AI 助理方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠天鈺（4961）昨（25）日宣布，攜手電子紙大廠元太推出零售門市管理AI助理解決方案。法人預期，天鈺本季營運看增，今年電子貨架標籤（ESL）與電子紙顯示器（EPD）業績比重同步看俏，有機會從去年的高個位數百分比增至雙位數百分比。

天鈺與元太合作逾十年，天鈺強調，這次新合作，充分利用元太在電子紙與電子標籤技術方面的強大生態系統，結合該公司的創新AI管理助理，可為客戶帶來顯著經濟效益，大幅降低商家營運成本，並加速零售業工作流程中的AI整合。

天鈺並在「Touch Taiwan2024智慧顯示展」中，推出一款零售門市管理AI助理，標榜功耗超低，還融合其自主研發的智能視覺與聲學演算法，能讓商店工作人員利用移動裝置，迅速且準確識別電子紙貨架標籤與對應的貨物存量，透過影像辨識演算法，將補貨數量上傳至雲端，或通過語音指令進行操作，不僅提升效率，未來還可能通過機器人，實現商品即時上架。

元太業務中心副總洪集茂指出，隨著AI技術快速發展，元太進一步與天鈺合作，結合電子紙解決方案與天鈺的技術實力，提供全方位服務，不僅可延長電子產品的電池壽命、增強性能，也拓展應用領域。

元太 天鈺 電子紙

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