宏達電股東會紀念品出爐！不限股數都能領、15.5萬股東受惠

智慧手機暨VR裝置品牌大廠宏達電（2498）預計6月20日召開股東會，25日公布今年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽PLUS乙頂」，與去年一樣都是送帽子，但造型不一樣，且股東持股不限股數，均將予以發放，發完為止。

宏達電股東人數約15.59萬人，往年紀念品均是市場焦點。宏達電表示，今年跟去年的紀念品是不一樣的帽子，今年有更好的設計，前後帽簷比去年的加長，更能全方位抵抗紫外線，雙面色彩亮麗設計可以搭配穿搭，防曬透氣，輕薄有型。

此外，新的帽子帽簷加長更能抵抗紫外線，收納後不佔空間方便隨身攜帶，一帽兩色每天穿搭不煩惱，且透氣輕薄布料，讓使用者抵禦台灣的夏日豔陽。

宏達電過往的股東會紀念品都是以實用路線為主，去年也是雙面抗UV機能帽，2022年則是隨身保溫杯袋組，2011年為休閒摺疊椅，再更之前則有多功能後背包或者風衣外套等，但最令人印象深刻，莫過於2013年，親臨股東會的股東可獲得當時市價21,900元的 HTC One 手機一台。