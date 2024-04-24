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美無人載具展 15台廠搶單
第51屆國際海陸空無人載具暨自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL）在美國聖地牙哥盛大登場，嘉義縣長翁章梁領軍的「台灣館」開展，包括中光電（5731）、雷虎科技、經緯航太等15家廠商聯手搶單。
此次台灣館集結15家業者參展，包含中光電、雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新、新樂飛、璿元、智飛、富蘭登等，各家業者都拿出最堅實、最先進的成果。
翁章梁指出，協同經濟部率領亞洲無人機AI創新座用研發中心進駐廠商赴美展出，期待增加國際能見度、創造無人機國家隊與全球供應鏈的合作契機。
此次展出亮點包含中光電的監偵型系統2024 H1無人機；經緯的長滯空VTOL固定翼無人機；雷虎科技的TM-450 TETTRON微型無人機、TM-450 Hornet大黃蜂；智飛的TU-30VG垂直起降定翼型無人機；璿元的Sky Mini；富蘭登的中大型垂直起降無人機、馬達及電子調速器；新樂飛的高酬載無人機A610；台灣希望創新TD100-DSG330群飛展演無人機及TD-TI-320室內巡檢無人機等。
台灣有先進的資通訊產業，能供應無人機需要的飛行控制晶片、微處理晶片、影像處理晶片等；根據國際「無人機領域商業智能研究平台」，台灣在「無人機就緒指數（DRI）」排名為全球第三，僅次於英國和澳洲，顯見台灣具備各項優勢。
據了解，XPONENTIAL展會是無人載具產業界規模最大、最具權威性展會。此次集結亞創中心進駐廠商聯合參展，希望與國際無人機相關產業交流合作，打入國際供應鏈市場。
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