快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美無人載具展 15台廠搶單

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義報導

第51屆國際海陸空無人載具暨自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL）在美國聖地牙哥盛大登場，嘉義縣長翁章梁領軍的「台灣館」開展，包括中光電（5731）、雷虎科技、經緯航太等15家廠商聯手搶單。

此次台灣館集結15家業者參展，包含中光電、雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新、新樂飛、璿元、智飛、富蘭登等，各家業者都拿出最堅實、最先進的成果。

翁章梁指出，協同經濟部率領亞洲無人機AI創新座用研發中心進駐廠商赴美展出，期待增加國際能見度、創造無人機國家隊與全球供應鏈的合作契機。

此次展出亮點包含中光電的監偵型系統2024 H1無人機；經緯的長滯空VTOL固定翼無人機；雷虎科技的TM-450 TETTRON微型無人機、TM-450 Hornet大黃蜂；智飛的TU-30VG垂直起降定翼型無人機；璿元的Sky Mini；富蘭登的中大型垂直起降無人機、馬達及電子調速器；新樂飛的高酬載無人機A610；台灣希望創新TD100-DSG330群飛展演無人機及TD-TI-320室內巡檢無人機等。

台灣有先進的資通訊產業，能供應無人機需要的飛行控制晶片、微處理晶片、影像處理晶片等；根據國際「無人機領域商業智能研究平台」，台灣在「無人機就緒指數（DRI）」排名為全球第三，僅次於英國和澳洲，顯見台灣具備各項優勢。

據了解，XPONENTIAL展會是無人載具產業界規模最大、最具權威性展會。此次集結亞創中心進駐廠商聯合參展，希望與國際無人機相關產業交流合作，打入國際供應鏈市場。

中光電 無人機

延伸閱讀

嘉義縣義竹鴿笭文化祭登場 翁章梁老家開籠場面壯觀

翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

嘉義縣「爛路王」改設中央分隔島 1.8億工程年底完工

登革熱蠢蠢欲動 全嘉總動員防堵疫情

相關新聞

台虹首季EPS 0.63元 連四季獲利

軟性銅箔基板龍頭台虹（8039）昨（24）日公布財報，首季稅後純益1.32億元，每股純益（EPS）0.63元，較去年同期...

英業達揪伴攻邊緣 AI

英業達（2356）積極布局邊緣AI市場，旗下英研智能攜手日本相機暨印表機大廠佳能（Canon）、影像監控平台供應商Net...

技嘉 OCP峰會秀冷卻技術

技嘉（2376）集團強攻AI伺服器冷卻商機，旗下技鋼科技昨（24）日宣布，將參加在里斯本舉行的OCP區域峰會，展示基於O...

震旦行衝車用、航太市場

震旦行（2373）集團強攻3D雷射掃描應用，已具備多項技術能量，全力搶攻商機。

新唐 新晶片出貨衝

微控制器（MCU）廠新唐（4919）USB 4 Retimer出貨傳捷報，傳出成功打入知名PC周邊品牌供應鏈。法人推估，...

采鈺 產能利用率逐季升

光學元件製造廠采鈺（6789）今年第2季營收及獲利都可望同步大增，法人指出，采鈺除受惠於豪威（OV）擴大投片動能之外，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。