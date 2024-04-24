瑞儀法說會／首季 EPS 4.18元 宣布2024為「雙引擎進化元年」

瑞儀（6176）總經理王昱超24日宣布，未來瑞儀將同時透過「自主強化」與「外部投資與併購」兩大引擎強化設計、模具、與製程等核心能力，2024年將會是瑞儀「雙引擎進化 Dual Engine Evolution」元年。

王昱超強調，面對市場變化，瑞儀光電展開新的營運布局，並將產能配置於高競爭力、高毛利的產品項目，以維持未來穩定成長動能。

瑞儀光電2023年度每股稅後盈餘11.35元，連續六年賺逾一個股本。今天董事會通過2024年第1季財報，每股稅後盈餘4.18元，淡季表現優異。

瑞儀今天召開法人說明會，2023年度合併營收為441億元，營業毛利為89億元，稅後淨利為53億元，每股稅後盈餘11.35元，獲利表現亮眼，連續六年賺逾一個股本；另2024年第1季合併營收及營業毛利分別為108億元及21億元，稅後淨利為19億元，每股稅後盈餘為4.18元，淡季表現優異。2023年度盈餘每股擬配發10元現金股利，連續兩年配息10元，配息率約為88.1%，創下歷史新高紀錄。

瑞儀2023年度合併營收441億元，較2022年度587億元減少24.9%，因受到疫情後電子產品需求放緩及客戶調節庫存影響下，使得平板電腦及筆記型電腦等各項產品之出貨量減少，致營收減少，而該公司將資源投入在利基型產品的聚焦策略效益佳，使得毛利率逐年攀升，由2021年度18.55%，2022年度19.90%，到2023年度20.14%，創下2007年度上市以來最高毛利率。

2024年全球景氣逐漸復甦，筆記型電腦等IT產品出除重拾成長動能外，亦受惠於主要客戶推出行動裝置新產品自1月起量產出貨，在新產品拉貨效應帶動之下，2024年第1季合併營收108億元，較去年同期相比增加17.0%、因以往第1季為傳統淡季，相較2023年第4季僅略減7.0%，毛利率達到19.52%，加上認列匯兌收益達9.8億元，使得稅後淨利為19億元及每股稅後盈餘為4.18元，淡季表現優異。

在平板電腦產品及筆電IT產品方面，考量市場趨勢及公司利基，瑞儀聚焦於高競爭力、高毛利的產品項目，持續推出高光學效率低功耗之背光模組以因應高計算力消費性電子產品需求。依研調機構IDC預估，2024年全球筆記型電腦出貨量達1.9億台，YoY+7.3%，動能來自先前疫情期間出貨量大增的筆記型電腦換機潮，自第2季開始展開AI、VR等高階機種，以瑞儀在高階筆記型電腦產品市占率不低之情形下，筆電背光模組出貨可望隨著市場成長，將延續其主要供應商角色，維持穩定成長動能。另隨消費者對行動裝置依賴度高，加上歐洲盃世足賽及巴黎奧運等重要運動賽事接續登場，將帶動行動裝置產品需求，可望挹注今年營收。

在車載產品方面，瑞儀與策略夥伴合作開發車載產品，並持續精進運用於車用顯示器之Full Array Local Dimming相關技術，目前已通過面板客戶及車廠客戶認證，成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命周期長，量產後營收貢獻穩定且利潤佳，可望成為瑞儀繼平板電腦、筆記型電腦後的另一利基型產品。