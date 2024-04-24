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欣興第一季營收落底、第2季上修 法人按讚股價衝漲停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板龍頭大廠欣興（3037）23日公告今年首季每股稅後純益1.6元，較去年第4季1.91元衰退，但公司提到，營運已落底，同時欣興上修今年第2季展望因受AI帶動PCB出貨，法人正面看待並帶動24日欣興股價開盤一度衝上186元逼近漲停，隨後亮燈漲停。

至於欣興子公司蘇州群策大陸掛牌則擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。

欣興23日提到，今年第2季營運持平至略增看待，載板市場去年第2季迄今已歷經一年調整，PCB 營運有望較首季轉佳為成長動能。相關展望較先前略微上修。

法人分析，雖然欣興首季毛利率不如預期。不過對於第2季展望略微上修，正面看待欣興是 GB200的主要受益者主要在 HDI 配合貢獻業績，另外 CoWoS 產能提升後，隨供應鏈瓶頸改善也有助於 PCB 出貨放量並帶動營運提升。

就產業景氣，欣興曾子章先前時提到，2024年一般看法應該會復甦，不過戰爭因素會有所影響，有些客戶需求暫緩，其中觀察到載板復甦可能要到2024年第2季，畢竟黑天鵝不知道還有多少隻。

曾子章說，PCB 產業下滑情況比預期長，多數業者都認為明年會復甦，而市況與客戶需求有的看2025-2026年會更好，欣興本身也希望2024年更好。

曾子章先前也表示，AI產業鏈供應瓶頸預期將在2024年第2季改善，有助欣興AI相關營收放量。隨著AI中長期需求看好，欣興已有「中期資本支出規畫不宜太過保守」的想法，以免後續生意來了產能卻不夠，被訂單追著跑而錯失商機。

曾子章當時提到，目前從相關情況來看，說不定未來連續五年AI相關應用都會是很高的成長，這類產品單價相對單晶片封裝較高，對欣興營收貢獻也會放大。

另外，由於AI相關用板的層數與面積都擴大，曾子章提到，受惠於封裝晶片提升載板價值，使得系統板價格也高很多。

AI 欣興

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