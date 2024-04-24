欣興首季 EPS 1.6元 營運已落底

PCB載板大廠欣興（3037）昨（23）日公告今年首季每股稅後純益（EPS）為1.6元，因工作天數減少與產業庫存調整，較去年第4季1.91元衰退，但提到營運已落底，今年第2季營運持平至略增看待，正面看待PCB來自AI應用出貨增加。

欣興昨公告財報，首季稅後純益24.33億元，季減少16.4%，年減少40.6%，為近三季低檔，該季業外包含大陸昆山鼎鑫廠區動遷補助，多數在今年首季認列以及匯兌利益等。

展望未來，欣興提到，營運已落底，最差情況即將過去，今年第2季營運持平至略增看待，回顧載板市場去年第2季迄今已歷經一年調整，PCB應用方面預期第2季來自AI產品比重增加將成為成長動能。

另一方面欣興子公司蘇州群策大陸掛牌則擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。