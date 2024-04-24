欣興首季 EPS 1.6元 營運已落底
PCB載板大廠欣興（3037）昨（23）日公告今年首季每股稅後純益（EPS）為1.6元，因工作天數減少與產業庫存調整，較去年第4季1.91元衰退，但提到營運已落底，今年第2季營運持平至略增看待，正面看待PCB來自AI應用出貨增加。
欣興昨公告財報，首季稅後純益24.33億元，季減少16.4%，年減少40.6%，為近三季低檔，該季業外包含大陸昆山鼎鑫廠區動遷補助，多數在今年首季認列以及匯兌利益等。
展望未來，欣興提到，營運已落底，最差情況即將過去，今年第2季營運持平至略增看待，回顧載板市場去年第2季迄今已歷經一年調整，PCB應用方面預期第2季來自AI產品比重增加將成為成長動能。
另一方面欣興子公司蘇州群策大陸掛牌則擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言