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帆宣前進捷克建廠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
高新明談話重點
高新明談話重點

帆宣（6196） 董事長高新明昨（23）日表示，帆宣配合客戶全球布局腳步，將整合軟體及硬體廠商，打造供應鏈平台，積極加碼布局海外市場。目前除東南亞外、也為前進德國先在捷克設廠。

展望產業景氣前景，高新明認為，首季產業景氣具有挑戰性，預期下半年迎來旺季榮景。伴隨著台南六廠明年完成導入量產，2025年營運可望升溫。

工研院昨天舉行「2024 VLSI TSA國際研討會」，並頒發「2024 ERSO Award」四名得主，高新明是得獎者之一，她會後受訪指出，帆宣目前在手訂單維持超過600億元的高檔，今年可望穩健成長。但因應通膨與物料漲價，全年營運目標訂為「節省成本，創造利潤」。

帆宣今年第1季營收146.15億元，季減4%，年增5.25%，為單季史上第三高，第2季尚努力中。目前觀察看客戶需求並未快速拉升，估計要6月之後會較明朗，下半年到年底的需求可望逐步走揚。

高新明看好2025年營運成長，因應客戶端的需求，興建中的台南六廠將於明年投產並逐步放量。該廠是因應客戶大尺寸設備的訂單需求，估年產值約10億元。

近年來，帆宣伴隨客戶赴海外建廠，包括跟進台積電赴美、日本及德國布局，考量地緣政治，帆宣無錫廠已分別遷移到越南海防、及緬甸生產及出貨。帆宣2023年已赴德國德勒斯登承租辦公室與宿舍，派駐人力開始服務當地半導體廠。因應德國製的成本較高，評估在鄰近的捷克設置組裝廠，以就近供應1.5小時車程的客戶需求。

帆宣 德國

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