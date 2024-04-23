欣興今年首季每股稅後純益1.6元 子公司大陸掛牌時程待定
PCB載板廠商欣興（3037）23日公告今年首季每股稅後純益1.6元，較去年第4季1.91元衰退，但公司提到，營運已落底，至於子公司蘇州群策大陸掛牌則擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。
欣興提到，今年第2季營運持平至略增看待，載板市場去年第2季迄今已歷經一年調整。
欣興今日公告，補充說明112/08/25公告董事會通過子公司蘇州群策科技有限公司首次公開發行人民幣普通股股票並申請在中國大陸之證券交易所上市案，原先預計將提請本公司113年度股東常會討論事。但考量整體市況、申請時機及相關作業等因素，致使相關時程尚待進一步確定。擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。
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