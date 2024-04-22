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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

尼得科超眾 3月EPS 0.34元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠尼得科超眾（6230）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益2,900萬元，每股純益0.34元，年增40%。

尼得科超眾近期搭上母公司日本Nidec切入美超微供應鏈，並宣布擴產AI伺服器水冷模組等題材，帶動股價一路狂飆，從170元附近起漲，日前一度攻上273元，昨日略回檔，收239元，波段漲幅超過四成，成為台股焦點。

由於Nidec持有尼得科超眾股權約86.3%，外界對尼得科超眾揮軍AI散熱領域充滿想像空間，因此吸引市場買盤大量湧入，進而推升尼得科超眾股價直線狂飆。

Nidec日前發布新聞稿指出，將擴增泰國產線，並積極擴產AI伺服器水冷模組，計畫今年6月底前，水冷模組月產能將達到2,000台，較先前擴大十倍，主要客戶為美超微。

AI 伺服器 超眾

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