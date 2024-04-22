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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

矽統Q1每股淨損0.1元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯電旗下IC設計廠矽統（2363）昨（22）日公布首季財報，單季歸屬母公司業主虧損7,320.4萬元，每股淨損0.1元。

矽統將於5月29日舉行股東常會並改選九席董事，目前聯電與其轉投資迅捷投資各取得矽統一席董事，聯電董事長洪嘉聰也以法人董事高爾科技代表人的身分，出任矽統董事長。

矽統已公布下一屆董事候選人名單，除了洪嘉聰與聯電執行處長莫亞楠以聯電代表身分入列，迅捷投資投資協理鄭婉伶也以自然人身分，出現在矽統董事候選人名單中。

矽統最新董事候選人名單中，還包括聯電現任董事林庭裕，以及矽統總經理戎樂天。

聯電與矽統相互持股，根據今年3月公告資料，聯電持有矽統股票超過14萬張，比選任董事時的近13萬張多。矽統目前也有聯電一席董事，持有聯電股票約26萬張，但較選任董事時的28.5萬張減少。

矽統 聯電

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