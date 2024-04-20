群創連三年減資 今年每股退1.2元

群創（3481）昨（19）日公告，董事長洪進揚說明，董事會決議辦理現金減資108.94億元，減資比率約為12%，每股退還股款現金約1.2元，減資後股本降至798.91億元，也是群創連續三年、三度辦理現金減資，股本從千億元降至800億元以下。

洪進揚昨日表示，為了推升轉型更具效率，決議現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構。

群創2023全年稅後淨損達186.43億元，雖較前一年稅後淨損279.9億元有所收斂，全年每股仍虧損2.01元。先前洪進揚在法說會中透露，去年虧損無法配發股利，不排除減資退還股東現金。去年群創也是現金減資5%、每股退還0.5元給股東，2022年則現金減資9.5%。

2022年初面板雙虎先後宣布現金減資，友達在2022年現金減資20%、減資金額達192.48億元，減資後股本降為769.93億元。

友達董事長彭双浪當時指出，面板業因應快速成長需求，不斷擴大規模，但產業進入高原期，如以更精簡的資本做到相同結果，資本便可適度瘦身，將股本由963億減至約770億是相對適合的規模。

群創2022年股本逾千億元，減資9.5%，減資金額達100.31億元，股本降至955.65億元。2023年再次減資，每股約退還給股東0.5元。

洪進揚表示，群創透過客製化和自主研發提高競爭力，維持產品利潤，提升公司價值，致力推動「數位轉型」，透過結合大數據與AI人工智慧，使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，以具競爭力的產品滿足客戶需求，並以建立場域生態圈推升產品加值的策略，成功跨域整合大小尺寸顯示器，提供智慧交通、智慧城市的各項智慧解決方案。