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國巨財報／第1季獲利46.09億元 估客戶端庫存調整本季結束

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨（2327）29日公布今年首季營運成果，單季獲利46.09億元，較上一季減少2.9%，但較去年同期增加11.6%，每股純益11.02元。國巨董事長陳泰銘。本報系資料庫
國巨（2327）29日公布今年首季營運成果，單季獲利46.09億元，較上一季減少2.9%，但較去年同期增加11.6%，每股純益11.02元。國巨董事長陳泰銘。本報系資料庫

被動元件大廠國巨（2327）29日公布今年首季營運成果，單季獲利46.09億元，較上一季減少2.9%，但較去年同期增加11.6%，每股純益11.02元。

整體來看，國巨2024年第1季毛利率為33.8%，較上一季減少0.7個百分點，較去年同期增加0.8個百分點；營業利益率17.4%，較上一季減少1.1個百分點，和去年同期相比減少1.5個百分點；稅後純益46.09億元，季少2.9%、年增11.6%，每股純益11.02元。

展望後市，國巨表示，現階段雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但預估客戶端的庫存調整將於第2季度結束，供應鏈的庫存持續趨向健康水位，公司會密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。

國巨 每股純益

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