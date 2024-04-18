台積電法說會前外資連六賣 股價再失守800元

台股今（18）日以20,126.57點開出，下跌86.76點，指數開低後一度下滑至20,057.81點，下跌155.52點，台積電（2330）法說會將在收盤後登場，但法說前外資卻是連六賣，早盤以796元開出，再度跌落800元之下，盤中跌幅逾1%。

美股周三收黑，道瓊工業指數下跌45.66點，跌幅0.12%，收37,753.31點；標普500指數下跌29.2點，跌幅0.58%，收5,022.21點；那斯達克指數下跌181.88點，跌幅1.15%，收15,683.37點；費城半導體指數重挫3.25%，收4,567.31點。

台股今日盤中再度面臨2萬點保衛，台積電 ADR 周三下跌0.55%，收在139.03美元，不過，在法說會前，外資則是連六賣，市場高度關注台積電法說會將釋出的訊息，將牽動後續股價及台股大盤的表現。

台積電今日以796元開出，下跌8元，股價一度下滑至792元，下跌12元，盤中跌幅逾1%，影響大盤指數超過70點，拖累台股表現。

台積電下跌，台積電概念股則是漲跌互見，弘塑（3131）開低後盤中一度翻紅，三福化（4755）、閎康（3587）、力旺（3529）、台勝科（3532）、志聖（2467）、牧德（3563）等則是上漲表現。