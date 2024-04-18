康舒推新品 強攻車用

金仁寶集團旗下電源廠康舒（6282）昨（17）日首度秀出最新研發800V 3kW直流轉換器，面積相當於一支手機，並與合作夥伴ChargePoint合作推出先進充電樁技術及解決方案，強攻車用市場商機。

電動車業是近年康舒積極布局的新市場，去年雖然日系訂單有所遞延，不過，去年康舒來自電動車相關營收年增1.35倍，公司看好，今年來自電動車業務將有兩項新產品推出，今年相關業務也將年增兩位數百分比。

康舒首度參加2024台北國際車用電子展，昨天除了秀出已出貨予美日車廠的車用電源外，並展出900V碳化矽（ SiC）直流轉換器、400V 125kW四合一電動動力整合系統、800V 250kW 碳化矽電機驅控器及800V 3kW直流轉換器等產品。

康舒表示，800V 3kW直流轉換器產品面積相當於一支手機，重量僅1.5公斤，除可減少使用空間及車載重量，其功率密度可達6.0kW／L、最高系統效率可達98%，也能減少能量損耗，提高續航里程，產品體積輕量化，彰顯康舒在電源轉換技術上的重大突破。