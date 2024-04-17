春燕來了！廣達高管揭AI伺服器出貨行情「這時」顯現 相關類股紅通通

台股周一、周二遭空軍猛烈攻擊，而17日重回漲勢，19986.62點開出後，買盤力道轉強，大盤一路回歸兩萬大關，盤中最高一度達20264.99點，終場收在20213.33點，上漲311.37點，漲幅1.56%，成交量4,042.74億元，而前兩日較為疲弱的電子代工、AI伺服器族群也全面回彈，全面向上翻漲，其中，光是兩大AI指標緯創（3231）、廣達（2382）的單日成交量，就高達12萬張，相當驚人。

台股今日以紅盤開出後、一路向上翻紅站回2萬大關，統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.15億元，投信買超14.65億元，自營商賣超（合計）54.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.8億元，自營商（避險）賣超35.28億元。而廣達、英業達（2356）、緯創等個股表現強勁，雖盤中都一度下挫，但尾盤都順利翻紅大漲。

廣達今日以254元開高走高，盤中買盤進駐、帶動走勢狂漲，一度攀上256元、成長逾6.5元，而終場收在254.5元、漲幅達2%，單日成交量達到4.04萬張，交投熱絡。事實上，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前接受媒體訪問時曾直言，「隨著AI需求日漸轉強，我們也更加確信該題材所蘊含的前景及趨勢性，而自己認為AI伺服器出貨行情，最快將在第2季，大約5、6月時開始顯現」。

廣達近年積極布局 AI 伺服器市場，並攜手世界級晶片大廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），推出多款伺服器新品，而面對快速成長的市場需求，廣達也多次對美國田納西州、加州伺服器產線進行增資。外界認為，廣達是因歐美訂單大增，才透過增資方式來擴充當地伺服器的產能。而這次再購置「燃料電池微電網系統」預計也是為了滿足擴大的訂單需求。