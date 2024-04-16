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中環不畏台股大跌 砸3.25億元逆勢敲進聯發科

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
光碟片大廠中環（2323）在近期台股連續大跌期間持續買進IC設計龍頭聯發科（2454），16日公告取得325張聯發科，交易總金額為3.25億元。台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
光碟片大廠中環（2323）在近期台股連續大跌期間持續買進IC設計龍頭聯發科（2454），16日公告取得325張聯發科，交易總金額為3.25億元。台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

光碟片大廠中環（2323）在近期台股連續大跌期間持續買進IC設計龍頭聯發科（2454），16日公告取得325張聯發科，交易總金額為3.25億元。

中環今日公告取得聯發科股票，交易時間為今年1月4日至4月16日，交易數量為325張，每單位價格為1,000.26元，交易總金額為3.25億元。

聯發科近期受到台股大盤連日重挫影響，股價連續三天下跌，波段跌幅達12.08%。今日股價收在1055元，下跌55元，跌幅4.95%；至於中環今日收在11.35元，跌幅5.02%、下跌0.6元。

中環上次公告進出聯發科時間為今年2月2日，交易時間為去年10月30日至今年2月2日，當時公告處分390張聯發科，每單位價格為920.65元，交易總金額達3.59億元，處分利益為1,191.37萬元。

中環 聯發科

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