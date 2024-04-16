下半年動能明顯轉強 法人調高這檔散熱股目標價逾二成

奇鋐（3017）第2季營運可望自谷底翻揚，投顧法人看好，除3D VC，以及液冷散熱等產品，獲得人工智慧（AI）伺服器訂單外，加上產能擴充，將驅動今年下半年至明年營收成長強勁，調高目標價逾二成水準。

大型本國投顧分析，奇鋐為整合型散熱廠商，有信心獲得伺服器相關液冷散熱產品訂單，包括水冷板模組（快接頭與floating mount）、風扇、機箱、GPU/CPU/switch的內部分歧管；公司亦將積極切入冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管、機櫃與風扇門。

法人預期，水冷板模組將成為奇鋐主要營收來源，並規畫擴張中國大陸與越南廠產能，以滿足市場需求，2024年越南月產能6.5萬套、中國大陸5萬套，未來依客戶需求，持續擴充至越南26.5萬套、中國大陸10萬套。

輝達（NVIDIA）GB200伺服器將是第一個液冷散熱產品，而奇鋐為亞馬遜AWS、Meta 與微軟供應商，法人評估，GB200液冷散熱產品將自2024年底開始出貨，預估水冷板模組與風扇市占率可達50%，帶動2025年營收貢獻更高。

基於水冷板模組每組單價為200至400美元，法人預期2025年水冷板模組將額外貢獻奇鋐營收15%至20%，獲利貢獻將更達 20%至30%，2026年將出貨更多液冷產品，帶動營收及獲利成長。

奇鋐第1季營收大致符合市場預期，法人估計第2季將季增0%至5%，主因AI GPU位於產品轉換期，加上3D VC投產時程略為遞延，5月後越南3D VC月產能20萬、中國大陸10至15萬，公司目標為3D VC出貨量由2023年10萬提升為2024年200至300萬、2025年達300至400萬個。