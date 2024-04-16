廣達除息後三日仍續貼息 釋「2利多」盼加速填息

代工大廠廣達（2382）上周五（4/12）進行除息交易，扣除配發的9元股利後，參考價為275.5元，而16日以258.5元開低震盪，早盤受到旗下伺服器小金雞雲達（QCT），有望迎來三星AI伺服器新訂單等龐大商機挹注，走勢一度翻紅上漲至261.5元、上漲0.5元，不過盤中賣壓湧現、導致翻黑下挫，終場收在249.5元、下跌11.5元、跌幅達4.4%，暫時呈現貼息態勢。

台股16日受到中東緊張情勢拖累，導致早盤以20,365.11點開出，下跌84.66點，盤中跌幅擴大失守20,000點，午盤過後再出現一波下殺壓力，指數下滑至19,867.72點，盤中重挫逾500點，終場集中市場重挫547.81點，收在19901.96點，成交量增至5,349.09億元，其中，「電子五哥」全數收黑，而緯創（3231）、廣達等電子業者，終場也都呈現慘跌的狀態。

廣達今年擬配發9元現金股息，若以上周四收盤價284.5元計算，現金殖利率達3.63%，而廣達今年預計發放現金股息總額高達347億元。不過根據公開資訊顯示，廣達近十年以來，填息天數大多都相當漫長，而資料顯示，廣達從2012年開始大約已超過十年時間，都無法在10天內完成填息，其中，更有6年的時間，填息天數都超過百日。

回顧過往廣達過去數十年間，曾有兩次在除息後第三天完成填息，而今日碰巧也是廣達除息後的第三日，不過今年除息後第三日仍持續走跌，市場認為，這次跟以往填息之路有所不同，最主要的差別在於「這2點」。事實上今年股價來到歷史高點，配息情況也跟往年不同，這次每股配發9元股利，也是史上配發最高金額的一次，因此除息狀況也當然會跟過往不同。對此，廣達除了有望透過旗下雲達迎來三星AI伺服器新訂單之外，今日下午也再釋利多，將透過美國子公司砸16.99億入手2套「微電網系統」落腳美國加州廠，後續表現備受矚目。