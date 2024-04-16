合勤控 強攻WiFi 7商機

網通大廠合勤控（3704）搶攻WiFi 7商機，旗下兆勤科技推出企業級WiFi 7無線基地台，鎖定中小企業市場，看好2024年支援WiFi 7設備開始普及，中小企業客戶可望快速升級WiFi 7，商機很大。

法人看好，合勤控透兆勤積極推新品，有助為業績增添動能。

兆勤是結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案品牌Zyxel，為中小企業和企業網路邊緣節點所設計，數十年來已經在150個區域，累積超過100萬家企業客戶。

合勤控日前舉行法說會，執行長楊國榮指出，WiFi 7高階無線產品已經開始交貨，以歐美營運商為主，未來導入中低階WiFi 7產品，終端產品普及、營運商升級態度、價格是否符合預算，是影響WiFi 7普及率關鍵。

兆勤認為，2023年至2030年雲端管理網路設備需求年複合成長率高於10%，中小企業市場占比約三成，是成長最快的市場。兆勤自主研發Nebula星雲雲端網路解決方式，2023年網路設備數量成長20%，星雲軟體授權訂閱服務成長八成，資安成長約20%，2024年維持雙位數成長，2024年持續啟用AI創新加強網路安全防禦功能。

兆勤表示，新WiFi 7無線基地台多項設計考量到效能跟價格的平衡點，三頻、2.5G及WiFi 7的高速與低延遲性，搭配Nebula雲端管理，將讓中小型企業能迅速無痛升級WiFi 7。