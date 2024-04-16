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力積電 上季每股淨損0.11元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

力積電（6770）昨（15）日公告首季財報，受惠電源管理IC及記憶體市況回溫，單季稅後淨損收斂至10.72億元，每股淨損0.11元，和前一季相比明顯收斂。力積電總經理謝再居透露，首季營運接近損益平衡點，伴隨產能利用率及代工價格逐季提升可期，將為毛利率和整體營收帶來正面效益。

至於今年資本支出，謝再居透露，金額大約落在約10.4億美元，會控制在新台幣320億元之內，和上一季法說會提出的240億到250億元相較，上修逾三成。力積電執行副總經理朱憲國說明，此次調升資本支出計畫，主要考量通膨導致機台單價有所調整，力積電也對於客戶的產品組合進行新配置。

回顧首季營運，謝再居表示，營收季對季小幅下滑，主要受年節與客戶出貨數總天數減少影響，但可觀察到需求增加、客戶庫存改善下，帶動產能利用力提升，同時，閒置產能在會計項目類刪減不少，使得毛利率逐漸回升到應有的水準、達15.4%。

力積 毛利率

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